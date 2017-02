David Ayer imzalı Netflix filmi “Bright”tan ilk görüntüler

Suicide Squad ve Fury gibi filmlerin yönetmeni David Ayer, aralık ayında Netflix’te yayınlanacak yeni filmi Bright‘la karşımıza çıkacak. Oyuncu kadrosunda Will Smith, Joel Edgerton ve Noomi Rapace gibi isimlerin bulunduğu filmden ilk görütüler yayınlandı.

Şu sıralar DC Comics evreninin kadın karakterlerini ön plana çıkaran Gotham City Sirens filmi için hazırlıklarını sürdüren David Ayer, Bright filmiyle birlikte Suicide Squad‘da da birlikte çalıştığı Will Smith’le yeniden bir araya geliyor. Senaryosu Max Landis tarafından yazılan Bright, insanların farklı yaratıklarla birlikte yaşadığı; gerçek ve fantastik unsurların iç içe geçtiği bir dünyada geçiyor.

Elfler ve orklarla dolu bir polisiye olan ve tam 90 Milyon Dolarlık bütçesiyle de büyük yankı uyandıran Bright’tan yayınlanan ilk teaser, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Fantasy has become reality. Will Smith and Joel Edgerton star in Bright, only on @netflix. pic.twitter.com/FJueEhMFCO

— Bright Film (@BrightNetflix) February 27, 2017