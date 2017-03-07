David Ayer imzalı Netflix filmi “Bright”tan yeni görseller

Başrolünde Will Smith ve Joel Edgerton’ı izleyeceğimiz, David Ayer imzalı yeni Netflix filmi Bright‘tan yeni görseller yayınlandı.

Son olarak Suicide Squad filmiyle karşımıza çıkan David Ayer’in yönetmenliğini üstlendiği Bright‘ın senaryosu da American Ultra ve Chronicle gibi filmleriyle tanınan Max Landis tarafından yazılmış. Aralık ayında Netflix’te yayınlanacak olan Bright, insanların periler, orklar ve elflerle bir arada yaşadığı alternatif bir dünyada geçiyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Noomi Rapace, Lucy Fry, Edgar Ramirez ve Ike Barinholtz da bulunuyor. Will Smith’in Ward isimli bir insan polisi; Edgerton’ın da Jakoby isimli bir ork polisi canlandırdığı filmden ilk fragman geçtiğimiz hafta görücüye çıkmıştı. Fantastik detaylarla dolu bir polisiye olan Bright‘tan yeni görseller de dün itibariyle paylaşıldı.