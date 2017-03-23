David Boreanaz, yeni CBS dizisinde rol alacak

Buffy The Vampire Slayer ve Angel gibi dizilerin ardından tam on iki sezon süren Bones‘la karşımıza çıkan David Boreanaz’ın bir sonraki projesi de belli oldu. Amerikalı oyuncu, CBS’te yayınlanacak yeni bir dizide hem başrolde hem de yapımcı ekibinde yer alack.

ABD Donanması’nın Navy SEALS isimli özel kuvvetlerini konu edecek olan yeni CBS dizisinin henüz ismi bilinmiyor. Yoldaki dizide başrolde yer alacak ismin Jim Caviezel olacağı açıklanmıştı fakat Caviezel ve yapımcılar arasındaki fikir ayrılıklarının ardından ünlü oyuncu diziden ayrılmıştı. Söz konusu özel kuvvetlerin başındaki kişilerden biri olan Jason isimli karakteri canlandıracak olan David Boreanaz, dizide Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Max Theriot ve Jessica Pare gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçecek.

Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüyle sona erecek olan Bones dizisinin ardından ne yapacağı merak edilen David Boreanaz, on iki sezon süren dizinin ardından hiç hız kesmeye niyetli değil gibi görünüyor. Çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlaması beklenen yeni CBS dizisinin planlanan yayın tarihi de açıklanmış değil. Bu arada, söz konusu Navy SEALS özel kuvvetlerini konu eden bir başka yapım da Netflix’ten geliyor. Andrew Dominik’in Netflix için çekeceği War Party isimli filmde Tom Hardy başrolde olacak.