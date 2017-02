David Bowie evrenini enine boyuna işleyen kitap: “The Official Handbook Of The Bowieverse”

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden David Bowie’nin anısına bugüne dek birçok farklı performans ve yayın karşımıza çıktı. Devastator Press tarafından bu hafta satışa sunulacak olan The Official Handbook Of The Bowieverse, Marvel’ın klasik serisi “Official Handbook”a bir saygı duruşu olarak tasarlanmış ve David Bowie’nin hem müziği hem imajı hem de hikayeleriyle yarattığı evrene dair tüm detayları, illüstrasyonlarla bir araya getiren bir cep kitabı.

Alex Firer ve Kenny Keil ikilisinin hazırladığı kitap, David Bowie’yi bir süper kahraman olarak hayal ediyor ve kendi yarattığı evrende karşımıza çıkmış olan tüm karakterleri bir araya getiriyor. Kitapla ilgili açıklamalarda bulunan Firer, Bowie’nin başka bir dünya gibi gözüken ama aynı zamanda şu an içinde yaşıyor olduğumuz dünyayla da örtüşen detaylara sahip bir evrene sahip olması fikrinin kendisini cezbettiğini dile getiriyor.

15 Şubat’ta satışa sunulacak olan kitaptan çeşitli sayfalar, Comics Alliance portalı üzerinden görücüye çıktı.