“David Bowie Is Happening Now” belgesel gösterimi ve dahası, bugün Zorlu PSM’de

David Bowie’nin gizemli ve her anı heyecan verici olan sanatsal dünyasına yakından bakan ve birçok müzisyen ve sanatçının da konuk olduğu belgeselin gösterimi bugün Zorlu PSM’de gerçekleşiyor. Etkinlikte ayrıca, birçok tasarımcıların David Bowie için yaptığı tasarımlar ve çeşitli konuşmalar da gerçekleşecek.

Zorlu PSM’de 3c1m’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan David Bowie Is Happening Now belgesel gösteriminin yanı sıra ayrıca, Bowie hayranlarının yakından tanıdığı David Bowie’nin eski sevgilisi ve The Guardian yazarı Mary Finnigan ile Bowie ile Yaşamak ve Victoria&Albert Museum küratörlerinden Kathryn Johnson ile David Bowie Is sergileri üzerine de bir sohbet gerçekleşecek.

Vogue Türkiye Presents: “Moda, Müzik, Bowie Etkisi” söyleşisinin ve Aslı Filinta, Maid in Love, Tuba Ergin, Ezra&Tuba, Jacquette By Elvan, Mavi Kazado gibi isimlerin David Bowie ilhamlı tasarımlarının da yer alacağı etkinlikle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.