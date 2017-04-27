David Bowie’nin “Labyrinth” müzikleri, plak formatında yeniden basılıyor

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından çekilecek devam filmiyle gündeme gelen Jim Henson imzalı fantastik film Labyrinth‘in David Bowie imzalı müzikleri, Capitol etiketiyle yeniden plak formatında satışa sunuluyor.

1986 yapımı filmin oyuncu kadrosunda Bowie’yle birlikte Jennifer Connelly ve Toby Froud yer alıyor. Bowie’nin film için bestelediği beş şarkıyla birlikte Trevor Jones’un yedi adet enstrümantal bestesinin yer aldığı soundtrack albümün yeni basımı 12 Mayıs’ta satışa sunulacak.

Albümde yer alacak Bowie şarkılarından “As The World Falls Down” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.