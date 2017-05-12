David Byrne’den önümüzdeki yıl yayınlanacak albümüne dair ilk ipuçları

Talking Heads solisti David Byrne, ilginç projelerine bir yenisini daha ekliyor. 2004’ten bu yana yayınlayacağı ilk solo albüm için hazırlıklarda olan Byrne, Oneohtrix Point Never’la bir iş birliği yaptığını açıkladı.

Reddit’te bir soru cevaba katılan David Byrne, albümünün önümüzdeki yılın başlarında yayınlanacağını söyledi. Son solo albümünü 2004 yılında yayınlayan Byrne, aradaki zaman diliminde Brian Eno, Fatboy Slim ve St. Vinent’la birlikte albümler yayınladı, William Onyeabor parçalarını çaldığı özel turneler yaptı, nörobilim üzerine bir sergi hazırladı, Saint Joan isimli bir müzikal yazdı ve birçok heyecan verici müzisyeni bir araya getirdiği Contemporary Color isimli projeye imza attı.

Yeni albümü için de merak uyandıran iş birlikleri yapan David Byrne, Reddit söyleşisinde Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) ile bir şarkı hazırladıklarını açıkladı. “Geçtiğimiz hafta Daniel Lopatin’in bana gönderdiği bir şarkı üzerine söz yazdım” diyen Byrne, on dört yıllık aranın ardından yayınlayacağı ilk solo albümünde yine farklı sularda yüzecek gibi.

David Byrne’ün 2013 yılında St. Vincent’la birlikte yayınladığı Love This Giant isimli nefis albümünün NPR tarafından organize edilen özel konserini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.