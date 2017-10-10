David Fincher imzalı Netflix dizisi “Mindhunter”dan fragman

13 Ekim Cuma günü ilk sezonuyla Netflix’te yerini alacak olan Mindhunter dizisi, odak noktaları seri katiller olan iki FBI ajanını konu ediyor. David Fincher’ın yapımcı ve yönetmeni olduğu diziden yeni bir fragman paylaşıldı.

Dizinin ilk sezonundaki çeşitli bölümlerin yönetmenliğini üstlenen isimler bir hayli heyecan verici. Usta yönetmen David Fincher’ın yanı sıra Senna ve Amy belgeselleriyle büyük ses getiren Asif Kapadia, The Hunt filmiyle tanınan Danimarkalı yönetmen Tobias Lindholm ve korku filmleri ve müzik klipleriyle tanınan İngiliz yönetmen Andrew Douglas bulunuyor.

Başrollerinde Jonathan Groff ve Holt McCallany’yi izleyeceğimiz filmin 10 bölümlük ilk sezonu için yalnızca günler kaldı. Netflix ve dizinin yapımcılarının 2018’de yayınlanacak ikinci Mindhunter sezonu için anlaştığını da hatırlatalım.