David Lynch, artık sinema filmi çekmeyeceğini açıkladı

Twin Peaks‘in üçüncü sezonuyla geri dönüşüne günler kala usta yönetmen David Lynch’ten kariyerine ilişkin açıklamalar geldi. 2006 yılında vizyona giren Inland Empire‘dan bu yana sinema filmi çekmeyen yönetmen, daha fazla uzun metraj film çekmeyeceğini açıkladı.

Sydney Morning Herald’a bir röportaj veren David Lynch, sinema sektöründeki değişikliklerin bu kararında etkili olduğunu dile getirdi. İyi olmasını beklediği filmlerin gişede beklenen başarıları yakalayamadığına ve bu anlamda başarılı olan filmlerin de kendisinin çekmek istemeyeceği türde filmler olduğuna dikkat çeken Lynch, Inland Empire‘ın kariyerinin son uzun metraj filmi olduğunu da röportajda doğruladı.

21 Mayıs’ta iki saatlik özel bölümle başlayacak ve toplam 18 bölümden oluşacak yeni Twin Peaks sezonu hakkında da konuşan yönetmen, diziden önce yayınlanan ve karakter ve mekan detaylarına odaklanan tanıtım kliplerinin kendi tercihi olduğunu dile getirdi. İnsanların izleyecekleri bir şey öncesinde çok fazla bilgi edinmeye çalıştığını ve sonrasında da umursamadıklarını sözlerine ekleyen David Lynch, kendisinin de izlediği yapımın sunduğu dünyaya tam anlamıyla kendini bırakabilmeyi ve eksiksiz bir deneyim yaşayabilmeyi sevdiğini söyledi.

Twin Peaks‘ten yayınlanan son teaser, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.