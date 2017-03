David Lynch ve “Twin Peaks” yıldızı Kyle MacLachlan bu kez reklam filminde buluştu

Çok yakında yeni bölümleri ile karşımızda olacak Twin Peaks‘in başrol oyuncularından Kyle MacLachlan ve David Lynch, şimdi de The David Lynch Foundation iş birliği ile hazırlanan reklam filminde bir araya geldi.

James West Hollywood Hotel için hazırlanan kısa film formatındaki reklam filmi, aynı zamanda The David Lynch Foundation ve Dazed Media iş birliği ile bugün itibariyle yayınlandı. Doğa üstü meditasyona yoğunlaşan reklam filminde, çeşitli diyalogların yanı sıra Kyle MacLachlan’ı dış ses olarak dinliyoruz. Los Angeles’a olan sevgisini anlattığı videosuyla görülen David Lynch ise reklam filminin sonunda karşımıza çıkıyor. A New Sunrise Over Sunset reklam filmini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.