David Slade, dördüncü “Black Mirror” sezonundan bir bölümün yönetmenliğini üstleniyor

Hard Candy, The Twilight Saga: Eclipse gibi sinema filmlerinin yanı sıra Hannibal dizisinin de yaratıcılarından biri olan ve Neil Gaiman uyarlaması American Gods‘ın da ilk sezonunda çeşitli bölümlerin yönetmenliğini üstlenen David Slade, dördüncü Black Mirror sezonunun yönetmen kadrosuna katıldı.

Jodie Foster ve John Hillcoat’un da birer bölüm yöneteceği yeni Black Mirror sezonu altı bölümden oluşacak. Jodie Foster’ın yönetmenliğini üstlendiği bölümde Rosemarie DeWitt ve Hillcoat’un yönettiği bölümde de Andrea Riseborough’nun rol alacağı konuşuluyor. Üçüncü sezonuyla Netflix bünyesine katılan Black Mirror, her bölümünde farklı bir hikaye anlatarak izleyicilerine hem kendilerini hem de yaşayışlarını sorgulatmaya yeni sezonuyla da devam edecek gibi duruyor. Özellikle karanlık ve tedirgin edici yapımlarla tanınan David Slade’in Black Mirror için heyecan verici bir seçim olduğu kesin.

Dizinin yeni sezonunda, önceki sezonun ses getiren bölümlerinden San Junipero‘nun devamının olacağı da söylentiler arasındaydı. Fakat bunun gerçekleşmesi olası gözükmüyor. Netflix’e katıldıktan sonra çok daha geniş bir kitleye ulaşan ve daha büyük prodüksiyonlarla izleyicilerinin karşısına çıkan Black Mirror‘ın yeni sezonuna dair detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.