“Deadpool 2” filminin Cable’ı sonunda belli oldu: Josh Brolin

Marvel çizgi romanlarının kült karakterlerinden Cable, ikinci Deadpool filminde karşımıza çıkacak. Birçok Deadpool hayranının heyecanla Marvel sinematik evreninde görmek istediği karakteri canlandıracak isim nihayet belli oldu.

Söz konusu rol için birçok isim gündeme gelmiş ve Michael Shannon, Pierce Brosnan, Kyle Chandler ve David Harbour gibi oyuncular, Cable’ı oynamak için en güçlü adaylar olarak ön plana çıkmıştı. Dün gelen haberler, yapımcıların sonunda karaktere epey uygun bir isimle anlaşmaya vardığı yönünde. No Country For Old Men, Sicario, Wall Street ve American Gangster gibi filmlerdeki performanslarıyla tanınan Josh Brolin, yeni Deadpool filminde Cable’ı canlandıracak. Daha önce Sin City: A Dame To Kill For ve Jonah Hex gibi çizgi roman uyarlamalarında rol alan Josh Brolin, Marvel sinematik evreninde Thanos karakterine de hayat vermişti. Brolin’in üçüncü Deadpool filminde de söz konusu karakteri canlandıracağı gelen haberler arasında.

Marvel’ın X-Force ekibinden iki karakter yeni Deadpool filminde karşımıza çıkacak. Cable’ın yanı sıra Domino karakteri de serinin yeni filminin merak uyandıran detaylarından biri. Domino’yu canlandıracak isimse Atlanta dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Zazie Beetz. Yönetmenliğini David Leitch’in üstlendiği yeni Deadpool filmi, önümüzdeki yıl vizyonda olacak.