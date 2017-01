Deadpool ve The Punisher’ı karşı karşıya getiren yeni bir Marvel serisi geliyor

Marvel’ın son dönemlerdeki en popüler karakterlerinden olan Deadpool ve The Punisher, beş bölümlük yeni bir çizgi roman serisiyle karşı karşıya geliyor. Fred Van Lente’nin yazdığı ve Pere Perez’in çizimlerini yaptığı serinin ilk iki macerası, nisan ayında raflarda yerini alacak.

Deadpool Versus The Punisher ismini taşıyacak seride, Deadpool’un eski bir arkadaşı olan The Bank isimli karakter, beraberinde birçok problemle birlikte geri dönecek. The Punisher’ın ailesinin katledilmesiyle bağlantılar kurduğu The Bank’i öldürmek için her şeyi yapacağı ve Deadpool’un buna izin vermeyeceği serinin yazarı Van Lente, marvel.com’a kısa bir röportaj verdi. The Punisher’ın halihazırda Deadpool’dan ve kapanmayan çenesinden hiç hoşlanmadığını vurgulayan yazar, bu sebeple söz konusu karakterin The Bank’e ulaşmak için öncelikle Deadpool’la mücadele etmek konusunda hiçbir sıkıntıya düşmeyeceğine değiniyor.

İki Marvel karakterinin de şimdiye kadar olmadıkları kadar vahşi bir şekilde çizgi roman okuyucularının karşısına çıkacağını vaat eden Van Lente, daha önce Deadpool Team Up serisinin ilk bölümünü de yazmıştı. Aşağıda Declan Shalvey ve Jordie Bellaire imzası taşıyan ilk Deadpool Versus The Punisher kitabının kapağını görebilirsiniz.