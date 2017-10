Dean Blunt ve Mica Levi’den opera: “Inna”

Dinleyicilerini her daim beklemedikleri yerden vurma alışkanlığına sahip iki müzisyen, Dean Blunt ve Mica Levi, Inna isimli bir opera için güçlerini birleştirdi.

Blunt’ın yazıp yönettiği opera, ekim ayının sonlarında Institute of Contemporary Arts’ta sahnelecek. Micachu & The Shapes projesiyle tanıdığımız Mica Levi de, Inna’nın müziklerine imzasını atmış. Daha önce Jackie, Under The Skin ve Marjorie Prime gibi filmler için müzikler besteleyen Mica Levi ve Dean Blunt’ın bir arada hayata geçirdiği operaya dair fikir sahibi olmak isteyenler, buraya tıklayarak ICA London’ın resmi sayfasına ulaşabilir. Mica Levi’nin Inna için yaptığı kayıtlardan 20 saniyelik bir bölüm de Youtube üzerinden tadımlık olarak yayınlandı.