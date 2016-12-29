Debbie Reynolds, kızı Carrie Fisher’dan bir gün sonra, 84 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve sinema tarihçisi Debbie Reynolds, kızı Carrie Fisher’ın ölümünün bir gün sonrasında hayatını kaybetti. “Singin’ In The Rain”, “In & Out” ve “The Gazebo” gibi filmleriyle tanınan Reynolds, 84 yaşındaydı.

Oğlu Todd Fisher’ın evinde ani ve şiddetli bir felç geçiren Reynolds, birkaç saat sonrasında Los Angeles’taki Cedars Sinai Medical Center’da hayatını kaybetti. Todd Fisher yaptığı açıklamada Reynolds’ın felç geçirmeden on beş dakika önce kızı Carrie’yle yine buluşmak istediğini söylediğini dile getirdi: “Kendimizi avuttuğumuz tek şey, annemin yeniden kızıyla ilgilenebilmek istemesiydi.”

Kariyeri boyunca sinema, müzik ve sanat dünyasının çeşitli katmanlarında aktif olan Debbie Reynolds, son olarak Steven Soderbergh imzalı televizyon filmi Behind the Candalebra‘da Michael Douglas ve Matt Damon’la birlikte rol almıştı. Aşağıdaki bağlantıdan Debbie Reynolds’ın kariyerini, Carrie Fisher’ın anlatımıyla dinleyebilirsiniz.