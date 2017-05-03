Deftones vokalisti Chino Moreno, sahnede ayağını kırdı

Geçtiğimiz akşam Belçika’da bir festivalde sahne alan Deftones, vokalist Chino Moreno’nun ayağını kırmasına rağmen performansına devam etti.

Etkileyici canlı performansları ile müzik dünyasında nam salan topluluklardan olan Deftones, yeni turnesi kapsamında Belçika’daki Groezrock Festivali’ndeydi. Grubun vokalisti Chino Moreno’nun bir izleyici tarafından kaydedilen görüntülerinde şarkı söylerken, bir anda yüksek bir yerden atladığını görüyoruz. Uzunca bir süre yeniden sahneye çıkamayan ancak mikrofonuyla şarkı söylemeye devam eden Moreno, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi izleyicilerin karşısındaki yerini alıyor. Sıradaki Köln konserini iptal etmek zorunda kalan Deftones, turnesine Paris konseriyle devam edecek. Bu arada, geçtiğimiz sene kırık ayağı ile turnesine devam eden Dave Grohl’un Moreno’ya kendi koltuğunu verip vermeyeceği de konuşulan detaylar arasında.