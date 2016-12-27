Demonation Festival No:7’ye geri sayım: 1. Gün – Arkaoda

Bağımsız sahneden birçok müzisyen ve grubun sahne alacağı Demonation Festivali No:7 için hazırlıklara devam ediyoruz. 6 Ocak Cuma akşamı Arkaoda’da sahne alacak isimlerden birer parçayla geri sayımımızı sürdürüyoruz.

6-7-8 Ocak’ta dört farklı mekanda 14 müzisyen ve grubu ağırlamaya hazırlanan Demonation Festivali, yedinci kez müzikseverler ile bir araya gelecek. 6 Ocak Cuma akşamı Arkaoda’daki performanslar ile başlayacak olan festivalin konukları daha çok elektronik ve hip-hop üretimler yapan isimlerden oluşuyor. Ağaçkakan ve Farazi’nin yeni projesi Sahtekar; eski Gevende üyesi Tunç Çakır‘ın analog synthesizer’larla üretim yaptığı solo projesi; minimal hip-hop türündeki parçaları ile aynı zamanda M4NM üyesi olan Oldeaf ve yerli sahnenin üretken synth pop / electronica gruplarından Mind Shifter, Demonation Festivali’nin ilk gününde Arkaoda’da sahne alacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserler ile ilgili detaylı bilgi için etkinlik sayfamızı takip edebilirsiniz.