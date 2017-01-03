Demonation Festivali No:7 için hazırladığımız miksteyp burada

Bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz Demonation Festivali, 6-7-8 Ocak tarihlerinde dört farklı mekanda gerçekleşecek. Festivale geri sayımımızı, Demonation’ın bu yılki konukları arasında yer alan 14 sanatçıdan birer şarkıya yer verdiğimiz miksteyple sürdürüyoruz!

Festival hakkında detaylı bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.

1- Loradeniz – Rem

2- Da Poet – Sao Paolo

3- Sahtekar – Hakikaterk

4- Tunç Çakır – Start Point

5- Özüm İtez – Dalga Doyuran

6- Yank – Hal Değil

7- Özgün Semerci – Kisd (Yalova)

8- Plaj – Olur Mu?

9- Secondhand Underpants – Garbage Collectors

10- Foton Kuşağı – Complete Congestion

11- Lopenstraat – Beybaba

12- Oldeaf – 8 Bit Dünya

13- Islandman – Jumping Guru

14- Mind Shifter – Blanket Me