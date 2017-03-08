Demonation Festivali No:7 konserleri, bu cumartesi Babylon’da

Demonation Festivali No:7’nin ertelenen ikinci gün programında yer alan konserler bu cumartesi Babylon’da gerçekleşecek.

10 Numara’nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin, ertelenen ikinci gün programında Loradeniz, Secondhand Underpants, Lopenstraat, Da Poet ve Islandman yer alıyor. 11 Mart Cumartesi günü Babylon’da Demonation Festivali No:7 – 2.Gün programı şöyle:

20:30 Kapı Açılış

21:00 Loradeniz

21:50 Secondhand Underpants

22:40 Lopenstraat

23:30 Da Poet

00:20 Islandman

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