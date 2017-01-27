Demonation Festivali No:7’nin ertelenen ikinci günü 11 Mart’ta Babylon’da

6-7-8 Ocak tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Demonation Festivali No:7’nin yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenen ikinci gün programında yer alan konserler 11 Mart’ta Babylon’da gerçekleşecek.
10 Numara’nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin, ertelenen ikinci gün programında Loradeniz, Secondhand Underpants, Lopenstraat, Da Poet ve Islandman yer alıyor. Gruplar ve festivalle ilgili detaylı bilgiler ve içeriklerimiz için takipte kalın!
11 Mart Cumartesi günü Babylon’da Demonation Festivali No:7 – 2.Gün programı şöyle:
20:30 Kapı Açılış
21:00 Loradeniz
21:50 Secondhand Underpants
22:40 Lopenstraat
23:30 Da Poet
00:20 Islandman
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