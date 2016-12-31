Demonation Festivali No:7’nin program detayları

Bant Mag.’in bağımsız birçok müzisyeni ağırlayacağı festivali Demonation Festival No:7’ye kısa bir zaman kaldı. Festivalde kim, hangi gün, nerede çalıyor… Tüm detaylar burada.

6-7-8 Ocak’ta gerçekleşecek olan Demonation Festivali, 10 Numara’nın da katkılarıyla bu sene yedinci kez müzikseverler ile buluşacak. Festivalde sahne alacak olan 14 müzisyen ve grubun hangi gün, kaçta, nerede sahne alacağı detayları belli oldu. Etkinlikler ilgili tüm gelişmelere ve son dakika duyurularına buradan ulaşabilirsiniz.

6 Ocak Cuma // Arkaoda

Giriş ücretsiz.

Festivalin açılışının gerçekleşeceği ilk günkü performanslar daha çok hip-hop ve elektronik üretimler yapan isimlerin yer alacağı konserler serisi ile karşımızda olacak. Oldeaf, Mind Shifter, Sahtekar ve Tunç Çakır‘ın gerçekleştireceği performansların saatleri ise şu şekilde:

21:00 Tunç Çakır

22:00 Oldeaf

23:00 Mind Shifter

00:00 Sahtekar

7 Ocak Cumartesi // Babylon

Giriş: 20 TL

Festivalin ikinci günü bu kez enerjinin yükseldiği, canlı performanslara odaklanan konserler ile devam edecek. Deneysel ve emprovize üretimler yapan isimlerin yanı sıra punk ve hip-hop türünde de sesler duyacağımız konserleri Islandman, Loradeniz, Da Poet, Lopenstraat ve Secondhand Underpants verecek. Babylon’daki konserler için kapı açılışı 20:30’da gerçekleşecek ve sıralama aşağıdaki şekilde olacak.

21:00 Loradeniz

21:50 Secondhand Underpants

22:40 Lopenstraat

23:30 Da Poet

00:20 Islandman

8 Ocak Pazar // Bant Mag. Havuz

Giriş: Ücretsiz

Bant Mag.’in yeni mekanı Havuz’da ilk kez gerçekleşecek Demonation Festivali konserleri, 8 Ocak Pazar günü daha erken bir saatte müzikseverleri karşılayacak. Daha akustik öğelerdeki kayıtları ile tanınan Öztüm İtez ve Özgün Semerci festivalin üçüncü gününü başlatan performanslar olacak.

19:00 Özüm İtez

19:50 Özgün Semerci

8 Ocak Pazar // KargART

Giriş: 10 TL

Demonation Festivali No:7’nin kapanış bölümündeki konserler, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da KargART’ta olacak. Yank, Plaj ve Foton Kuşağı’nın performansları ile kapanışı gerçekleşecek festivalin son gününü kaçırmayın.

21:00 Plaj

21:50 Yank

22:30 Foton Kuşağı