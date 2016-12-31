Demonation Festivali No:7’nin program detayları

Bant Mag.’in bağımsız birçok müzisyeni ağırlayacağı festivali Demonation Festival No:7’ye kısa bir zaman kaldı. Festivalde kim, hangi gün, nerede çalıyor… Tüm detaylar burada.
6-7-8 Ocak’ta gerçekleşecek olan Demonation Festivali, 10 Numara’nın da katkılarıyla bu sene yedinci kez müzikseverler ile buluşacak. Festivalde sahne alacak olan 14 müzisyen ve grubun hangi gün, kaçta, nerede sahne alacağı detayları belli oldu. Etkinlikler ilgili tüm gelişmelere ve son dakika duyurularına buradan ulaşabilirsiniz.
6 Ocak Cuma // Arkaoda
Giriş ücretsiz.
Festivalin açılışının gerçekleşeceği ilk günkü performanslar daha çok hip-hop ve elektronik üretimler yapan isimlerin yer alacağı konserler serisi ile karşımızda olacak. Oldeaf, Mind Shifter, Sahtekar ve Tunç Çakır‘ın gerçekleştireceği performansların saatleri ise şu şekilde:
21:00 Tunç Çakır
22:00 Oldeaf
23:00 Mind Shifter
00:00 Sahtekar
7 Ocak Cumartesi // Babylon
Giriş: 20 TL
Festivalin ikinci günü bu kez enerjinin yükseldiği, canlı performanslara odaklanan konserler ile devam edecek. Deneysel ve emprovize üretimler yapan isimlerin yanı sıra punk ve hip-hop türünde de sesler duyacağımız konserleri Islandman, Loradeniz, Da Poet, Lopenstraat ve Secondhand Underpants verecek. Babylon’daki konserler için kapı açılışı 20:30’da gerçekleşecek ve sıralama aşağıdaki şekilde olacak.
21:00 Loradeniz
21:50 Secondhand Underpants
22:40 Lopenstraat
23:30 Da Poet
00:20 Islandman
8 Ocak Pazar // Bant Mag. Havuz
Giriş: Ücretsiz
Bant Mag.’in yeni mekanı Havuz’da ilk kez gerçekleşecek Demonation Festivali konserleri, 8 Ocak Pazar günü daha erken bir saatte müzikseverleri karşılayacak. Daha akustik öğelerdeki kayıtları ile tanınan Öztüm İtez ve Özgün Semerci festivalin üçüncü gününü başlatan performanslar olacak.
19:00 Özüm İtez
19:50 Özgün Semerci
8 Ocak Pazar // KargART
Giriş: 10 TL
Demonation Festivali No:7’nin kapanış bölümündeki konserler, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da KargART’ta olacak. Yank, Plaj ve Foton Kuşağı’nın performansları ile kapanışı gerçekleşecek festivalin son gününü kaçırmayın.
21:00 Plaj
21:50 Yank
22:30 Foton Kuşağı