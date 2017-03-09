Demonation Festivali No:7’ye davetiye kazanma şansı burada

Bu cumartesi Babylon’da gerçekleşecek olan Demonation Festivali No:7’nin ertelenen konserlerinde, saat 21:00 itibariyle Loradeniz, Lopenstraat, Secondhand Underpants, Da Poet ve Islandman sahnede olacak. Geceye iki kişilik davetiye kazanma şansı burada.

Aşağıdaki sorunun doğru yanıtını en hızlı şekilde bant@bantmag.com adresine yollayan iki kişi, bu cumartesi günkü Demonation Festivali No:7 için çift kişilik davetiye kazanacak.

2010 yılında gerçekleşen ilk Demonation Festivali hangi mekanda yapılmıştır?