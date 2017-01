Demonation Festivali No:7’ye geri sayım: 2. Gün – Babylon

Bu haftasonu yedincisini düzenleyeceğimiz Demonation Festivali, bağımsız müzik sahnesinden on dört müzisyen ve grubu bir araya getiriyor. 7 Ocak Cumartesi, festivalin ikinci gününe ev sahipliği yapacak olan Babylon’daki programda yer alan isimlerden birer parçayla Demonation’a geri sayımımızı sürdürüyoruz.

7 Ocak Cumartesi gününün açılışını önümüzdeki günlerde ilk EP’si Mara‘yı Who Are We Who We Are etiketiyle yayınlayacak olan Loradeniz yapacak. Hollanda’da yerleşik müzisyen Lora Deniz Ömeroğlu’nun solo projesi olan Loradeniz, ilk konserini Demonation kapsamında verecek. Festivalin ikinci gününde tansiyonun en yüksek olduğu anlar muhtemelen Secondhand Underpants sahnedeyken yaşanacak. İzmir’de 2008 yılında kurulan üçlü, riot grrrl akımının yeni nesil temsilcileri arasında bulunuyor. Doğaçlamalar sonucunda oluşan uzun soluklu şarkılarında etkileyici ve şaşırtıcı fikirlere yer veren Lopenstraat, festivalin ikinci gününde Babylon’da sahne alacak ekiplerden biri. Lopenstraat’ın ardından da sahne, yerli hip hop sahnesinin en kendine has isimlerinden Da Poet‘in olacak. Çeşitli konuk müzisyenlerle birlikte yakında Tektosag’dan yayınlanacak albümünden şarkılar da seslendirecek olan Da Poet’ten sonra da gecenin son performansı için sahne Islandman‘in olacak. Son yıllarda kısa aralıklarla yayınladığı ve farklı etkileşimlere yer verdiği kayıtlarıyla sık sık karşımıza çıkan Islandman, bol miktarda dans vaat eden canlı performansıyla festivalin ikinci gününün kapanışını yapacak. Konserler ile ilgili detaylı bilgi için etkinlik sayfamızı takip edebilirsiniz.