Demonation’dan önce, 2017 planları üzerine: Mind Shifter

Orhan Yılmaz ve Meriç Karasinek ikilisinin synth-pop ve elektronika türündeki üretimlerini dinlediğimiz projeleri Mind Shifter, Demonation Festivali No:7 kapsamında müzikseverler ile buluşacak. Yarın akşam Arkaoda’da dinleyeceğimiz ikiliyle, 2017 planları üzerine sohbet ettik.

Ne zamandan beri tanışıyorsunuz ve birlikte müzik yapmaya ne zaman karar verdiniz? Ortak zevklerinizin olduğunu düşünecek olursak, dinlemeyi sevdiğiniz müzisyenler var mı?

Tanışıklığımız 2002’ye, Eskişehir’deki üniversite yıllarımıza kadar dayanmaktadır. O zamanlar her ikimiz de müzikle uğraşıyor farklı gruplarda çalıyorduk. Sonraki yıllarda kopukluk oldu ve İstanbul’da yollarımız yeniden kesişti. Bu esnada Orhan zaten Mind Shifter’ı başlatmış ilk albümü yayınlamıştı. Projeyi birlikte başka bir aşamaya taşıma kararı aldık ve Meriç, Mind Shifter’ın yarısı oldu.Dinlemeyi sevdiğimiz, ortak beğenimiz olan çok fazla tarz ve grup var. Zaten bu şekilde bir araya gelebildik. İsim vermek gerekirse; Depeche Mode, Com Truise, Astrofella, Gary Numan, Jean-Michel Jarre, Metallica, John Carpenter.

Bağımsız sahnede üretim yapan iki müzisyen olarak, yerli sahnenin plak şirketleri ve sanatçılar açısından geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Büyük plak şirketlerinin piyasa üzerinde hakimiyet kurduğu zamanlar geride kaldı artık. Çünkü plak dışında fiziksel ürün satışı neredeyse yok denecek kadar az. Streaming yöntemi şarkıları dinleyiciye ulaştırmak için harika bir yöntem ama finansal olarak müzisyene pek bir yararı yok. Devir bağımsız müzisyenlerin ve eskiye göre küçük gözüken plak şirketlerinin devri. Devir müziği canlı bir şekilde insanlara ulaştırma devri. Ailenin bir parçası olduğumuz Partapart bizi hiç yalnız bırakmadı. Türkiye her anlamda oldukça karmaşık ve zor bir ülke. Birbirimize tutunmadan ilerlemek zor. Biz bir aileyiz ve aile fertleri birbirleri için vardır.

Demonation Festivali’nin ilk gününde Arkaoda’da sahne alacaksınız. Nasıl bir performans planlıyorsunuz? İzleyiciler yeni kayıtlar duyacaklar mı?

30 dakikalık bir performans olacak. Bir süredir hazırlığını yaptığımız ve yakın zamanda yayınlamayı planladığımız yeni EP’nin tamamını çalacağız.

Bu seneki planlarınız neler?

2017 içerisinde birden fazla EP yayınlamak gibi bir düşüncemiz var. Bunun yanı sıra yine remiks çalışmalarına da yer vereceğiz. Hatta bu remiksler arasında yerli sahneden isimler de olacak.