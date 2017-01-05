Demonation’dan önce, Ağaçkakan ve Farazi’yle yeni projeleri ve gelecekleri üzerine: Sahtekar

Demonation Festivali No:7’nin en heyecan verici isimlerinden biri olan Sahtekar, ilk performansıyla yarın akşam Arkaoda’da olacak. Hip-hop üretimleri ile tanıdığımız Ağaçkakan ve Farazi’nin güçlerini birleştirdiği proje Sahtekar’ın ortaya çıkışı, geleceği ve ikilinin kafasında nasıl bir şeyler olduğunu yarınki performansları öncesinde konuştuk.

İkiniz de bugüne dek sayısız prodüktör ve MC ile birlikte projelerde yer aldınız. Sahtekar’da birlikte çalışmak, önceki deneyimlerinize göre ne gibi farklılıklar içeriyor?

Ağaçkakan: Ağaçkakan kisvesi altında yaptığım şarkıları ayrı bir yere koyarsak Farazi benim çalıştığım prodüktörler içerisinde hiphop’a en topyekün bağlı olanı. Daha durağan trafikler üzerine hikaye anlatımları deneyebildim böylelikle. Şarkının ortasına sapladığı bir duygu oluyor Farazi’nin ve kafamın içerisinde gayri ihtiyari bir hikaye dönmeye başlıyor sahtekarlar hakkında.

Farazi: Beat’lerin melodik yapısı, temposu önceki projelerimden çok uzak değil ancak bu sefer öncekilerden farklı olarak beat’leri quantize etmeden, nasıl çaldıysam öyle bırakmaya çalıştım. Genel olarak yaptığım şeylerden çok uzaklaşmadan, bu tip ufak dokunuşlarla bu projeye özgü bir sound yaratmak istedim. Şu an bunun tam olarak gerçekleşmediğini itiraf edebilirim ama ileriki EP’ler için iyi bir başlangıç yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim.

Dünyadan Kovuldu’nun hazırlık süreci nerede ve nasıl geçti? Bir arada bir EP kaydetmeye nasıl karar verdiniz?

Ağaçkakan: Yanılıyorsam Farazi beni düzeltir, sanırım Gaslamp Killer konseri esnasında karşılaştığımızda karar vermiştik, grubun adını da Kayra oracıkta koymuştu.

Farazi: Evet, eski Babylon’un önünde konser öncesi pineklerken Kayra tam olmasa da, “ikiniz de sahtekar adamsınız, iyi anlaşırsınız” gibi bir şey söylemişti. İsim oradan çıktı ama üretime geçmek bayağı bir uzun sürdü.

Ağaçkakan: Dünyadan Kovuldu yaklaşık bir sene önce tamamladığımız şarkılardan oluşuyor. Aslında daha uzun bir albüm yapmak istiyorduk ama benim diğer grubum RSPC üzerine ziyadesiyle yoğunlaşmam gerekiyordu ve tahminlediğimden çok daha uzun bir vakit aldı.

Sahtekar’ın ilk canlı performansı Demonation kapsamında olacak. Konserde albümde olmayan parçalar da çalacak mısınız? Biraz ipucu alabilir miyiz?

Farazi: Malum, kısa bir EP’miz var. Sahnede bunlar dışında, daha önce beraber yaptığımız çalışmalardan (90BPM, Farazi V Kayra) ufak bir derlemenin dışında Ağaçkakan’ın solo veya RSPC parçalarıyla benim daha önce yayınladığım beat’leri çarpıştırma gibi bir fikir de var. Farklı bir deneyim olacağı kesin.

Ağaçkakan: Şu an üzerinde çalıştığımız ve 2017’de çıkarmayı düşündüğümüz şarkılar var. Belli mi olur bir tanesini söyleyiveririz. Ama genel itibarıyla çok hazırlıksız yakalandığımız için ikimizin bu vakte yapmış olduğu şarkılardan bir kolaj oluşturacağız gibi duruyor. Her şey konser günü belli olacak.

Önümüzdeki dönemde bizi Sahtekar cephesinde neler bekliyor?

Ağaçkakan: Cebelleştiğimiz şarkılar zaten var, benim üzerimdeki iş yükünün bu sıralar azalması 2017’de Sahtekar’ın hareketli geçeceğine delalet.

Farazi: Ağaçkakan’ın yukarıda anlattığı üzere vakitsizlikten albümü 3 şarkıda kapatmak zorunda kaldık ama sonradan baktığımızda bu bize yeni bir fikir verdi. Bu yıl içerisinde belirli aralıklarla 3’er parçalık EP’ler yayınlamayı düşünüyoruz. Toplamda 4-5 EP olduğunda hepsini bir araya getirip hard copy olarak da yayınlayabiliriz.

