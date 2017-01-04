Demonation’dan önce, ilk EP’si “Mara” üzerine: Loradeniz

Bu hafta sonu gerçekleşecek Demonation Festivali No:7 kapsamında ilk konserini verecek olan Loradeniz, önümüzdeki günlerde ilk EP’si Mara‘yı yayınlayacak. 7 Ocak Cumartesi akşamı saat 21:00’de Babylon sahnesinde dinleyeceğimiz Loradeniz’le konserden önce sohbete koyulduk.

Şu an Utrecht’te müzik okuyorsun. Müziğe ilgin ne zaman başladı ve seni müzik yapmak için motive eden, sana ilham veren şeyler nelerdi?

Müziğe olan ilgim emekleme zamanlarında piyano çalarak başladı ve evde de her zaman farklı tarz ve dönemlerden müzik dinleniyor olurdu. İÜDK’da klasik piyano okuduktan sonra Bilgi’de müzik okurken, hafif bir şok etkisinden sonra nasıl müzik / müziği nasıl yapmak istediğime dair fikirler toplamaya başlamış oldum. İlk olarak üretime geçmem için, yazılmış müzikleri çalmaktansa kendi yazdığım müzikleri çalma fikri önemli bir motivasyon oldu. İlhamsa bugüne kadar, en derine dokunan manzaradan, muhabbetten ve dünya hallerinden geldi.

Kendi yazdığın parçaların yer aldığı Mara EP’sini bugünlerde yayınlayacaksın. Bu parçalar nasıl bir üretim sürecinde ortaya çıktı? Şu an nasıl hissediyorsun?

EP’deki parçalar; beni kişisel olarak etkileyen olayların ve durumların sonrasında evde piyanoyla ve kağıt kalemle vakit geçirirken çıktı. Şu anda ortaya çıkan işle ilgili değişik şeyler hissediyorum. Bir taraftan, benim senelerdir kendi kendime çalıp söylediğim şarkıların ilgi görüyor olması şaşırtıyor, diğer taraftan bu durum daha farklı bir motivasyon sunuyor. Sudan çıkmış balıkla, göbeğini sevdiren kedi arasındayım.

Demonation Festivali’nde 7 Ocak akşamı Babylon sahnesinde ilk konserini vereceksin. İzleyicileri nasıl bir performans bekliyor?

İzleyicileri kendine özgün, renkli ve güçlü bir performans bekliyor olacak.

Gelecek yıl için planların neler?

Hem yeni albüm üretim sürecinde, hem Mara‘yı çalar söyler hem de başka projeler için müzik yazıyor ve çalıyor olacağım. Diğer taraftan yüksek lisans bitmiş olacak yeni yılın ortalarında ve devamında Hollanda’da hayata tutunmaya çalışıyor olacağım. Belki arada da bir İbiza belki de Güney Afrika.