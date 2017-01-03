Demonation’dan önce, yeni albüm ve bağımsız müzik sahnesi üzerine: Foton Kuşağı

8 Ocak günü KargART’ta Demonation Festivali No:7’nin kapanışını yapacak olan Foton Kuşağı, şu sıralar yeni albümünün hazırlıklarını sürdürüyor. Demonation’daki konserinde yeni albümünden parçalara da yer verecek olan ekibin solisti ve gitaristi Paul Osterlund, festival öncesinde sorularımızı yanıtladı.

<a href="http://fotonkusagi.bandcamp.com/album/did-it-really-fade">Did It Really Fade by Foton Kuşağı</a>

Bu seneki festival programının, en uzun süredir bir arada üretimini sürdüren ekiplerinden birisiniz. Foton Kuşağı’nın kurulduğu günden bugüne, müziğinizdeki en büyük değişiklik size göre ne oldu?

Müziğimizdeki çok büyük değişlik olmadı sanırım, başladığımızdan beri bugüne kadar bir sürü farklı tarz birleştirmeye çalışıyoruz. Bazı özelliklerimiz hep kaldı. Fakat daha müzisyen olduk, o kesin .

Yeni bir albümün kayıtlarını geçtiğimiz günlerde tamamladınız. Bize biraz yoldaki Foton Kuşağı albümüne dair ipuçları verir misiniz?

Yeni albüm geçen sene çıkan EP’imiz kadar “sert” değil; vokallerim daha yumuşak, bir akustik şarkı var, bir de ilk Türkçe şarkımızı yaptık. Birinci albümden farklı, bu sefer şarkıları daha odaklanış ve tutarlı. Ne diyim yaşlanıyoruz .

Aynı zamanda birçok farklı grupta çalan ve müzik sahnesinin farklı katmanlarında da aktif olan üç kişiden oluşan bir ekip olarak, Türkiye’deki bağımsız müzik sahnesinin bugününe dair gözlemleriniz neler?

Her yerde gibi iyi ve kötü tarafları var tabii ki. Hep bunu söylüyorun, İstanbul’daki bağımsız müzik dinleyeciler çok açık görüşlü ve bir sürü farklı tarzı dinler, o hep güzel geldi bana. Çünkü ABD’deki bazı şehirlerde durumu hiç öyle değil. Sevmediğim bir şey de var: Bazı yerli, bağımsız yerli grupların konserlerinin fiyatının (tek grup olarak) 30 veya 40 TL olması. Bilmem belki bunu yapanlar artık kendilerini “bağımsız” olarak görmüyordur, belki zengin olmak isterler ama böyle bir şey biraz acımasız geliyor. Atıyorum belki bir genç öğrenci grup keşfediyor internetten ve konsere gitmek istiyor, İstanbul’un çok uzak bir yerinden, örneğin Bağçilar/Yenibosna’dan geliyor ve bir hafta için cebinde 30 TL. Bu çocuk konsere nasıl katılacak? Böyle yüksek fiyatları birçok genç insanların yerli müzik keşfetmesini engelliyor maalesef. Yani orta hatta üst orta sınıf olmayanlar dışlanıyor. Festivaller dışında biz Foton Kuşağı olarak 15 veya maksimum 20TL’den fazla hiç istemedik ve istemeyeceğiz.

Albümden sonrası için ne gibi planlarınız var?

3-4 farkı klip çekmeyi planlıyoruz ve bu albümü daha fazla tanıtmak istiyoruz. EP’mizi fazla tanıtamadık bir türlü. Çıktı ve hemen sonrasında Almanya’ya gidip orada 2 ay kaldım. Zamanlaması kötüydü. Tanıtma konusunda pek iyi değilim ama bunu değiştirmeye çalışıyorum; daha fazla insan müziğimizi keşfetsinler diye. Onun dışında, tabii ki yeni müzik üzerine çalışmak istiyoruz ve Avrupa’ya tekrar gitmek istiyoruz.

Foton Kuşağı daha çok konser verecek mi 2017’de?

Umarım veririz, bakalım