Demonation’dan önce, yeni albümü ve M4NM üzerine: Oldeaf

Demonation Festivali No:7 kapsamında 6 Ocak Cuma akşamı Arkaoda’da çalacak isimler arasında, geçtiğimiz haftalarda yeni albümü Smile‘ı M4NM aracılığıyla yayınlayan Oldeaf de bulunuyor. Arkaoda’da ilk canlı performansını sergileyecek Oldeaf’le hem festival için hazırlık sürecini hem de yeni albümü Smile’ı konuştuk.

Demonation Festivali bu zamana kadar gerçekleştirdiğin ilk canlı performansa ev sahipliği yapacak. İlk performansın öncesinde kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl bir hazırlık süreci içerisindesin?

Demonation Festivali’ni uzun zamandan beri takip ediyorum çok iyi ve kaliteli müzisyenlerin yeraldığı bir platform. Aynı zamanda Bant Mag. ekibinin de sanata ve sanatçıya desteği ortada. Bu yönden değerlendirecek olursam böyle bir ortamda bulunmak benim için de büyük bir onur ve mutluluk verici. Evet, ilk performansımı böyle bir organizasyonda sergilemek benim için çok heyecan verici fakat müzikal işlerimin bu alana kadar gidebileceğini hiç tahmin etmedim. Evde kendi kendine dinleyen ve müzik yapan biriyken adımı bir afişte görmek ciddi anlamda garip duygular içerisine soktu beni. İşin Türkçesi, çok heyecanlıyım. Neler yaptığıma gelecek olursak, eski çalışmalarımın ve Smile albümünün içindeki şarkıların dışında, hiç yayınlamadığım parçaların da olacağı; başlarda ağır aksak ilerleyen ama ilerleyen zamanlarda hareketli olacak güzel bir beatset hazırladım.

Smile isimli yeni albümünü geçtiğimiz aylarda M4NM etiketiyle yayınladın. Çeşitli konukların da yer aldığı bu albümün ortaya çıkışı nasıl oldu? Seni albüm hazırlık sürecinde etkileyen şeyler nelerdi?

Uzun zamandır müzikle uğraşmama rağmen Smile albümü üzerinde en fazla mesai harcadığım albümdür diyebilirim. Üç senelik bir emeğin karşılığı benim için. Bu üç sene içerisinde bolca müzikler dinledim ve kendimce müzikal keşifler yaptım. Büyük bir kısmını sample arayarak geçirdim ve bol bol mixing denemeleri yaptım. Bu ister istemez müziğinize de yansıyor. Albümde düet olarak bulunan kişiler zaten çoğunlukla arkadaşlarım ve albümde yer alan her müzisyen tek tek kendi alanında gayet başarılı isimler. Ama en çok Karaçalı&Adeem düetini oluştururken çok zorlandım. Alt yapıların ve vokallerin hepsinin üzerinde tek tek çalıştım. Albümün ortalarına geldiğimde Türkiye’de yaşamanın verdiği etkiyle psikolojik bir rahatsızlık geçirdim ve bir dönem üretimlerim durdu. Kendime gelmeye başladığımda albümün içerisindeki eğlenceli şarkıları yapmaya başladım. Sonuç olarak albüm benim öncem ve sonram diye ikiye ayrıldı. Şarkıların bir bölümünü üretirken depresif ve halsiz bir durum içerisindeyken; diğer bölümlerinde kendimi buldum diyebilirim.

M4NM bünyesinde yer almanın avantajları neler?



Türkiye’de özellikle hip hop kültürü gün geçtikçe iyi anlamda daha geniş bir alana yayılmaya başladı. Birçok yeni müzisyen, grup ve oluşum bu alana dahil olarak kendi sanatlarını sergilemek için bir sahne buldular. Bunda alternatif bağımsız ve yerli müziğe destek veren siteler, dergiler, sayfalar, radyolar ve mekanların büyük bir payı oldu. M4NM ekibine dahil olmadan önce arkadaşlarımın müziklerini zaten severek takip ediyordum ve bir gün bu oluşuma dahil olma fikri aklımın ucundan geçmiyordu açıkcası. Ağaçkakan’ın dostane yaklaşımı ve davetiyle M4NM’e katıldım ve burada arkadaşlarımla müzik yaptığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. M4NM’in avantajlarına gelecek olursak, içerisinde birçok farklı müzik dalını barındırması sadece tek bir müzik anlayışıyla ilerlememesi gerçek anlamda en büyük avantajdır benim için. Bu müziğinizin gelişimine farklı soundlar oluşturmanıza ve kendinizi ve müziğinizi güncel tutmanız açısından çok büyük bir artı.Bunların dışında kişisel olarakta arkadaş canlısı ve sıcak insanlardan oluşması ve en önemlisi paylaşımcı olmaları benim açımdan çok güzel bir şey. Umarım uzun süre beraber müzik yapmaya ve paylaşmaya devam ederiz. Son olarak M4NM, Tektosag, 90BPM gibi güzel ve başarılı oluşumlara daha yenileri eklenerek, kısıtlı alanda yaptığımız müziğimizi daha üst seviyelere taşıyabiliriz diye umuyorum.

2017’de Oldeaf cephesinden neler beklemeliyiz?

2017 yılı içerisinde arkadaşlarımla ortak çalışmalarım olabilir. Bunlara ek olarakta yurt dışından ortak bir proje için çalışmalara başladım.