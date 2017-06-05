Depeche Mode, Londra konserinde David Bowie klasiği “Heroes”u yorumladı

Geçtiğimiz mart ayında on dördüncü stüdyo albümü Spirit‘i yayınlayan Depeche Mode, London Stadium’da cumartesi akşamı verdiği konserde David Bowie’nin klasik şarkısı “Heroes”u da çaldı.

“Heroes” parçasının Dave Gahan ve Depeche Mode için ayrı bir önemi bulunuyor. Grubun diğer üyeleri Andy Fletcher ve Martin Gore’un vokal arayışları sırasında Dave Gahan’ı ilk kez bu parçayı seslendirirken dinledikleri ve ardından kendisini gruba dahil ederek Depeche Mode’u kurduğu biliniyor.

Grubun son albümünün ardından çıktığı Global Spirit Tour kapsamında İngiltere’de verdiği tek konser olan London Stadium performansından David Bowie yorumu “Heroes”u dinleyicilerin amatör kamera çekimleriyle aşağıdaki bağlantıdan izleyebilir / dinleyebilirsiniz.