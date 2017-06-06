Depo’da açılan “Kuşla Göz Arasında” sergisinin performans etkinliği, 10 Haziran’da görülebilir

Üreticileri zaman içinde değişen bağımsız sanat kolektifi Sis, Apartman Projesi ev sahipliğinde 2016 yılında başladığı kolektif çalışmalarına “Kuşla Göz Arasında” adlı yeni bir sergiyle devam ediyor. 27 Mayıs’ta Depo’da açılan sergi, birinci katta yer alan “Gelen Kâğıtlar” ve ikinci katta yer alan “Televizyon ve Performans” adlı modülleriyle 17 Temmuz’a kadar yeni katılımcılarıyla şekillenecek ve farklı etkinlikleri izleyicilerle buluşturacak.

Altyapısı Selda Asal, Fatma Belkıs, Şafak Çatalbaş, Elmas Deniz, Borga Kantürk, Evrim Kavcar, Sevgi Ortaç, Gümüş Özdeş, Gökçe Süvari ve Merve Ünsal tarafından beraberce kurgulanan “Kuşla Göz Arasında” sergisinde, aralarında Hera Büyüktaşçıyan, Artıkişler Kolektifi, Ceren Oykut, Gülsün Karamustafa, Azra Deniz Okyay, Güneş Terkol’un da yer aldığı çok sayıda sanatçı ve kolektifin katkıları da yer alıyor. Ayrıca bu serginin bahsettiğimiz gibi en önemli özelliği katılımcılarını sürekli çoğaltması ve süreç boyunca da çoğaltacak olması.

Depo’nun ilk katında, teksir ve riso gibi basma ve çoğaltma araçlarıyla kurgulanan “Gelen Kâğıtlar” bölümü, sergi ekibi ve süreç boyunca davet edilen sanatçıların matbu olarak basılan ve çoğaltılabilen işlerini bir araya getiriyor. İsmini bürokratik jargonda “bir karar merciinden başka bir karar merciine gelen belgeler” tanımından alan “Gelen Kâğıtlar”, 9 Haziran Cuma günü açık çağrıyla bir araya gelen 25 kişi kontenjanlı bir katılımcı ekibini, bildiri ve manifestolarını risograf, teksir makinası ya da partizan teksiri ile siyah ve kırmızı mürekkep kullanarak basmak üzere mekânında buluşturuyor. Depo’nu ikinci kattaki mekânındaysa çeşitli televizyon programı setlerinin tekrar üretildiği bir televizyon stüdyosu olarak kurgulanan, “Kuşla Göz Arasında”nın “Televizyon” bölümünü görebilirsiniz.

“Kuşla Göz Arasında”nın açılışında izlenen performansın 10 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’de Depo’da tekrarlanacağını da duyuralım. Performans, serginin etrafında şekillendiği soru ve kaygıların ve usûl ve yönteme dair tartışmaların kaydını tutan bir performans olarak tanımlanıyor. Performans metninin el yapımı bir kitapçık olarak üretileceğini ve serginin haritası gibi kullanılabileceğini de ekleyelim.