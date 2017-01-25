Derya Bengi’nin yeni kitabı “50’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – Şimdiki Zaman Beledir” yayınlandı

Derya Bengi’nin 1950’li yıllara yoğunlaştığı 50’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – “Şimdiki Zaman Beledir” kitabı, Yapı Kredi Yayınları’nın bu seneki ilk yayınlarından biri olarak karşımızda.

Dönemin en popüler türküsü “Ha Bu Diyar”dan ilham alan Derya Bengi, “şimdiki zaman beledir” diyerek 1950’li yıllarda yayınlanmış dergi ve gazetelerden yararlanarak hazırladığı kitabı ile müzik meraklılarına harika bir yolculuk vadediyor. Türkiye’nin sayısız olaya şahit olduğu 1950’lı yıllarında karşılaştığı olayların siyasal ve kültürel yanları; şehirler, köyler; dönem insanlarının bakış açıları; Elvis Presley, Zeki Müren, Yeşilçam, köy romanları ve daha birçok detaya yoğunlaşan 50’li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük – “Şimdiki Zaman Beledir”, dönemi yaşamak isteyenler için bu kitapta toplandı. Yapı Kredi Yayınları’ndan yayınlanan kitapla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.



