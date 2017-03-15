“Despicable Me” serisinin üçüncü filminden yeni görüntüler

Illumination Entertainment ve Universal Pictures ortaklığıyla yayınlanan Despicable Me serisinin üçüncü filmi bu yaz gösterime giriyor. Serinin ana karakteri Gru’nun kendisi gibi ilginç ikiz kardeşi Dru’yla tanışacağı filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Serinin ilk filminden beri Gru’yu seslendiren Steve Carell, yeni Despicable Me filminde karşımıza çıkacak ikiz kardeş Dru’yu da seslendiriyor. Filmin seslendirme kadrosunda yer alan diğer isimler de Kristen Wiig, Miranda Cosgrove ve Trey Parker.

Pierre Coffin ve Kyle Balda’nın yönetmenliğini üstlendiği Despicable Me 3, 25 Ağustos’ta vizyonda olacak. Söz konusu seriyle hayatımıza giren Minion karakterlerinin spin-off filmleri de devam ediyor. Minions serisinin ikinci filminin 2020’de gösterime gireceği açıklandı.