“Detective Pikachu” filminin çekimleri ocak ayında Londra’da başlıyor

The Pokémon Company ve Legendary Entertainment ortaklığıyla çekileceği açıklanan yeni Pokémon filmi Detective Pikachu için geri sayım sürüyor.

Pikachu ve Tim Goodman isimli bir çocuğun gizemli maceralarını konu eden Great Detective Pikachu isimli Nintendo oyunundan sinemaya uyarlanacak olan filmin yönetmenliğini Rob Letterman üstleniyor. Özellikle Disney’in en popüler TV yapımlarından biri olan Gravity Falls‘la tanınan Alex Hirsch ve Marvel’ın sinematik evreninde son yıllarda birçok filmin yaratıcı kadrosunda bulunan Nicole Perlman da söz konusu filmin senaryosunu yazıyor.

Henüz oyuncu kadrosu ve vizyon tarihine dair bir açıklama yapılmış olmasa da Detective Pikachu filminin büyük bir merak ve heyecanla beklendiği aşikar. Şu ana kadar yalnızca Japonca versiyonu yayınlanmış olan Great Detective Pikachu oyununun dünyanın dört bir yanınan gördüğü ilgi bunu doğruluyor.