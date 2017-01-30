“Devil Wears Prada” müzikalinin besteleri Elton John’dan

2006 yılında David Frankel yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan Laura Weisberger’in ünlü romanı Devil Wears Prada‘nın müzikal uyarlaması için çalışmalar hızlandı. Senaryosu Paul Rudnick tarafından yazılacak Broadway müzikalinin müzikleri de Elton John imzası taşıyacak.

Film uyarlamasında Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt gibi oyuncuların rol aldığı Devil Wears Prada‘nın müzikal uyarlaması hakkında kısa bir açıklama yapan Elton John, söz konusu projede yer aldığı için duyduğu heyecanı dile getirdi. Hem kitabın hem de filmin hayranı olduğunun altını çizen John, popüler kültüre taşlamalarda bulunan Devil Wears Prada‘ya müzikleriyle dokunmak için sabırsızlandığını söyledi.

Henüz Devil Wears Prada müzikali için prodüksiyon ve gösteri tarihleri açıklanmış değil. Elton John’ın bugüne dek besteci olarak yer aldığı Broadway müzikalleri arasında Lion King ve Billy Elliot gibi prestijli yapımlar bulunuyor.