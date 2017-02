Diego Luna, yeni “Scarface” filminin Tony Montana’sı oldu

Birçok kült filmin sinema ve televizyon uyarlamalarıyla, “güncellenerek” karşımıza çıktığı bu dönemde, Scarface filmlerinin de geri dönüşü bir süredir bekleniyordu. 2018 yazında gösterime girmesi planlanan filmde başrolde izleyeceğimiz isim Diego Luna oldu.

Filmografisinde Rogue One: A Star Wars Story, Milk ve Elysium gibi filmler bulunan Meksikalı oyuncu, yeni Scarface filminin Tony Montana’sı olacak. Senaryosunun ilk taslağı Terrence Winter tarafından yazılan ve sonrasında Coen Kardeşler’in de dahil olduğu proje için uzun süredir doğru yönetmen aranıyor. Pablo Larrain ve Antoine Fuqua’nın yapımcılarla olan fikir farklılıkları sebebiyle ayrıldığı yeni Scarface filminin şu an için iki yönetmen adayı bulunuyor. Bunlardan ilki, geçtiğimiz yıl Hell Or High Water filmiyle birçok prestijli festivalde övgü ve ödül toplayan David Mackenzie. Diğer yönetmen adayıysa Boston Maratonu saldırısını konu eden Patriots Day filminin yönetmeni Peter Berg.