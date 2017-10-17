Dirty Fences’tan Christina Halladay düeti: “One More Step”

New York çıkışlı rock’n roll grubu Dirty Fences, Goodbye Love isimli üçüncü stüdyo albümünde yer alacak “One More Step” isimli şarkıyı Soundcloud üzerinden yayınladı. Şarkıda ekibe yeni neslin dikkat çekici punk rock gruplarından Sheer Mag’in solisti Christina Halladay eşlik ediyor.

27 Ekim’de yayınlanacak olan yeni Dirty Fences albümünün ilk klibi geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. “Teen Angel” parçası için çekilen klibi izlemek için buraya tıklamanız yeterli. Önceki albümlerini Volcom ve Slovenly etiketleriyle yayınlayan ekibin Greenway Records kataloğundaki ilk yayını olacak Goodbye Love‘dan “One More Step” isimli şarkıyı aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.