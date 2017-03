Disney CEO’su Bob Iger, “Star Wars” filmlerinin 10 yıl daha sürebileceğinin sinyallerini verdi

Disney’in CEO’su Bob Iger, 2017 sonunda vizyona girecek olan sekizinci filmin ardından gelecek filmle ilgili çalışmalara başladıklarını ve bunun büyük ihtimalle son film olmayacağı konusunda açıklamalar yaptı.

Bu yılın sonunda vizyona girecek olan sekizinci Star Wars filmi Star Wars: The Last Jedi’ın ardından gelecek dokuzuncu filmle ilgili çalışmalar yaptıklarını duyuran Disney CEO’su Bob Iger, gelecek filmlerle ilgili çoktan düşünmeye başladıklarını ve bu konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Lucas Film ile yedi, sekiz ve dokuzuncu filmler için anlaştıklarını ancak bu filmlerden sonra ne olacağı konusunda şimdiden planlar yaptıklarını söyleyen Iger, önümüdeki on sene boyunca sürecek Star Wars filmleri olabileceğini de söyledi.

Henüz ismi belli olmayan ancak Han Solo’nun hayatına odaklanan spin-off’la da ilgili konuşan Disney CEO’su, filmin Han Solo’nun 18-24 yaşları arasına odaklanacağını ve hem Chewbacca hem de The Millennium Falcon’le ilk kez tanıştığı döneme yer vereceğini açıkladı. Woody Harrelson, Thandie Newton, Emilia Clarke, Donald Glover gibi isimlerin yer aldığı Han Solo spin-off’unda başrolde ise Alden Ehrenreich’i izleyeceğiz.