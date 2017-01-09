Disney filmi “Big Hero 6″in televizyon uyarlamasından ilk teaser görücüye çıktı

Disney’in son yıllardaki en başarılı animasyon yapımları arasında bulunan Big Hero 6, televizyon için kurgulanan yeni bir animasyon serisiyle devam ediyor. Hiro ve robotu Baymax’in maceralarla dolu arkadaşlığını konu eden Big Hero 6‘in televizyon serisi, filmin kaldığı yerden hikayeyi sürdürecek.

Filmin de seslendirme kadrosunda yer alan Ryan Potter, Maya Rudolph, Genesis Rodrigue, Jamie Chung ve Stan Lee gibi isimlerin yine aynı karakterlerle karşımıza çıkacağı Big Hero 6: The Series, Disney XD ekranlarında yayınlanacak. Ayrıca dizinin seslendirme ekibine katılan isimler arasında Saturday Night Live’dan tanıdığımız Brooks Wheelan, The Walking Dead oyuncularından Khary Payton ve Sherlock‘un Jim Moriarty’si Andrew Scott da bulunuyor.

Big Hero 6‘in televizyon uyarlamasından ilk teaser görücüye çıktı. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmayan animasyon dizinin sonbaharda ekranlarda olması bekleniyor.