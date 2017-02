Disney’in “Mulan” uyarlamasının yönetmeni belli oldu

17 Mart’ta gösterime girecek olan Beauty and The Beast‘in canlı aksiyon uyarlamasının ardından, benzer şekilde yeniden çekilecek Disney yapımları karşımıza çıkmaya devam edecek. 1998 yılında yayınlanan Disney animasyonu Mulan da bu filmlerden biri. Söz konusu filmin yönetmenliğini Niki Caro’nun üstleneceği açıklandı.

Whale Rider ve McFarland, USA filmlerle tanınan Yeni Zelandalı yönetmenden önce gündemde olan isimler Game Of Thrones yönetmenlerinden Michelle MacLaren, Rogue One oyuncularından ve Çin sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Jiang Wen ve yakında karşımıza Wonder Woman‘la çıkacak olan Patty Jenkins’ti. Henüz filmin oyuncu kadrosuna dair bir açıklama gelmiş değil. Fakat son dönemde özellikle Ghost In The Shell‘in sinema uyarlamasında başrolde Scarlett Johansson’un yer almasıyla birlikte gelen eleştiri ve tepkiler göz önüne alındığı zaman, Disney’in tartışmalara yer vermemek adına başrol için Çinli bir oyuncu seçmesi olası gözüküyor.

Mulan‘ın sinema uyarlaması, Niki Caro’nun McFarland, USA filminin ardından Disney’le çalıştığı ikinci film olacak.