Disney’in yeni “Beauty and the Beast” filminden bir fragman daha

Disney’in en ünlü animasyon yapımlarından biri olan Beauty and the Beast, 26 yıl sonra film uyarlamasıyla vizyona giriyor. Başrollerinde Emma Watson ve Dan Stevens’ın yer aldığı fantastik filmden yeni bir fragman görücüye çıktı.

17 Mart’ta gösterime girecek olan filmin yönetmenliğini son olarak Ian McKellen’ın yaşlı Sherlock Holmes olarak karşımıza çıktığı Mr. Holmes filmini çeken Bill Condon üstleniyor. Usta oyuncu Ian McKellen, Beauty and the Beast‘te de Cogsworth karakterini seslendiriyor. Yarı animasyon olarak kurgulanan filmin oyuncu ve seslendirmen kadrosunda Luke Evans, Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw ve Stanley Tucci gibi isimler bulunuyor.

Disney’in birçok klasikleşmiş animasyon filmini yeniden sinemaya uyarlayacağı önümüzdeki yıllarda, özellikle çocukluğunu 90’larda yaşamış olanlara bol miktarda nostalji vaat edecek yapımlar bizi bekliyor. Bu filmlerin ilki olan Beauty and the Beast‘ten yayınlanan yeni ve merak uyandıran fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.