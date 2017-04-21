DJ Shadow ve Nas düeti huzurlarınızda: “Systematic”

Enstrümantal hip hop ve turntablism akımlarının önemli prodüktörlerinden DJ Shadow ve son albümü Life Is Good‘la üç dalda Grammy adaylığı kazanan Nas, yeni bir şarkıda güçlerini birleştirdi.

Silicon Valley dizisinin bu pazar günü başlayacak dördüncü sezonu için kaydedilen düet, Mass Appeal Records etiketiyle yayınlanacak soundtrack albümde de yer alacak. İlk olarak dün Zane Lowe’un Beats 1’daki radyo programında çalınan parça, Mass Appeal Records’ın Soundcloud sayfası aracılığıyla dinlenebiliyor.

HBO dizisi Silicon Valley‘nin dördüncü sezon fragmanını da aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.