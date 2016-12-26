“Doctor Who”nun onuncu sezonundan yeni görüntüler

BBC’nin popüler bilim kurgu dizisi Doctor Who‘nun önümüzdeki bahar aylarında başlayacak onuncu sezonundan yeni bir fragman görücüye çıktı.

Peter Capaldi’nin canlandırdığı Doktor’un yeni partneri olan Bill isimli karakterin anlatıcısı olduğu fragmanda yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediğine dair epey fazla ipucu bulunuyor. Doktor’u üniversitede eğitim verirken ya da Viktorya Dönemi’ne geri dönmüş olarak görebileceğiniz yaklaşık bir dakikalık fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

12 bölümden oluşacak yeni Doctor Who sezonu nisan ayında BBC ekranlarında olacak.