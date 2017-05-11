Dogtooth filmiyle tanınan Yunan oyuncu Mary Tsoni, 30 yaşında hayatını kaybetti

Yorgos Lanthimos’un Oscar’a aday gösterilen filmi Dogtooth‘taki performansıyla tanınan Yunan oyuncu Mary Tsoni, hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Mary and The Boy isimli bir punk grubunun da üyesi olan Tsoni’nin telefonuyla polisi aradıktan sonra evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Henüz ölüm sebebi konusunda resmi bir açıklama yapılmamış olan Mary Tsoni, 30 yaşındaydı.

2009 yılında galasını Cannes Film Festivali’nde yapan Dogtooth’la birçok film festivaline katılan Tsoni, Sarajevo Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle ayrılmıştı.