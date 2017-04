Don Cheadle, biyografik film “Prince of Darkness”ta başrolde

Miles Ahead, Hotel Rwanda ve Crash gibi filmlerle tanınan Don Cheadle, Shane White’ın kitabı Prince of Darkness: The Story of Jeremiah G. Hamilton, Wall Street’s First Black Millionaire’in sinema uyarlamasında başrolde yer alacak.

19. yüzyılın en zengin borsacılarından biri olan Jeremiah G. Hamilton’ın hikayesini konu edecek filmin senaryosunu, daha önce Cheadle’la birlikte Miles Ahead filminin senaryosunu da yazmış olan Steven Baigelman yazacak. 1875 yılında hayatını kaybeden Hamilton, dönemin ABD’sindeki birçok engeli aşarak çağının en zengin isimlerinden biri olmayı başarmış. Özellikle beyazların baskın olduğu bir sektörde bunu başarmış olması ve 1800’lü yıllarda beyaz bir kadınla evlenmiş olmasıyla kültürel bir ikon olarak da görülen Hamilton’ın hikayesini anlatacak filmin yönetmeninin kim olacağı henüz açıklanmış değil.

Son olarak Captain America: Civil War‘la beyazperdede karşımıza çıkan Don Cheadle, beşinci sezonu geçtiğimiz günlerde başlayan House of Lies‘ta da izlenebilir.