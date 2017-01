Dört kadın yönetmenin çektiği dört kısa korku filminden oluşan “XX”ten ilk fragman

Galasını Sundance Film Festival’da yapacak olan XX, son zamanlarda korku sinemasında gerçekleşmiş en ilginç çalışmalardan biri. St. Vincent müzikal kimliğiyle tanıdığımız Annie Clark, The Man In High Castle ve Masters Of Sex gibi dizilerin yönetmen kadrosunda bulunan Karyn Kusama, yine farklı korku hikayelerini kesiştiren Southbound filminin yönetmenleri arasında bulunan Roxanne Benjamin ve Kanadalı oyuncu ve yönetmen Jovanka Vuckovic’in yazıp yönettiği dört bölümden oluşan XX‘ten ilk fragman görücüye çıktı.

Annie Clark’ın ilk yönetmenlik deneyimi olan The Birthday Party isimli çalışmasıyla yer aldığı derlemede çeşitli bölümlerde izleyeceğimiz oyuncular arasında Mike Doyle, Natalie Brown, Angela Trimbur ve Melanie Lynskey gibi isimler bulunuyor. Jovanka Vuckovic ise The Box isimli filminde animasyon sanatçı Sofia Carillo’yla güçlerini birleştirmiş.

XX‘ten yayınlanan ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.