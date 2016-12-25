DreamWorks’ün yeni animasyonuyla tanışın: “Captain Underpants”

Dav Pilkey imzalı aynı isimli çocuk romanlarından sinemaya animasyon olarak uyarlanacak Captain Underpants, şimdiye dek Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar gibi başarılı animasyonlara imza atmış Amerikalı yapım şirketi DreamWorks’ün önümüzdeki yaz vizyonda olacak yeni filmi. Ana karakterini komedi filmlerindeki performanslarıyla tanınan Ed Helms’in seslendireceği filmden ilk görsel Entertainment Weekly aracılığıyla görücüye çıktı.

Şimdiye dek tam on üç kitabı yayınlanan Captain Underpants serisinin ilk sinema uyarlamasının yönetmenliğini David Soren üstleniyor. Madagascar için iki farklı kısa film çeken Soren, 2013 yapımı bir diğer DreamWorks animasyonu Turbo‘nun da yönetmeniydi. Seslendirme kadrosunda Ed Helms’in yanı sıra Kevin Hart, Jorden Peele ve Nick Kroll gibi isimlerin yer aldığı filmde, iki tane dördüncü sınıf öğrencisinin hipnotize ederek bir Captain Underpants isimli bir süper kahramana dönüştürdükleri okul müdürünün maceraları konu edilecek. 13 kitaplık serideki kötü karakterler arasından seçilen de Professor Poopypants olmuş. Entertainment Weekly’ye film hakkında kısa bir röportaj veren Soren, söz konusu karakterin isminin seçilmesinde önemli bir etkisi olduğunun altını çizmiş.

2 Temmuz’da gösterime girecek olan yeni DreamWorks animasyonu Captain Underpants‘ten yayınlanan ilk görseli aşağıda görebilirsiniz.