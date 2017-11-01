Dünyanın en büyük atlası “Klencke Atlas”, şimdi dijital olarak incelenebiliyor

1660 yılından kalma, dünyanın en büyük atlası olarak da tarihe geçen Klencke Atlas, yapılan çalışmalar sonucunda artık dijital olarak incelenebilecek.

II. Charles döneminde, ticaret yapmak üzere takas eşyası olarak yaratılan Klencke Atlas, o dönemin en etkileyici üretimlerinden biri olarak tarihe geçmişti. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde olan ve tam 41 haritanın yer aldığı Klencke Atlas’ın tarihi, detayları ve büyüleyici yapısıyla ilgili bir belgesel BBC tarafından yayınlanmıştı.

Etkileyici detayları ve özellikle büyük olmasıyla dikkat çeken Klencke Atlas, bir süredir yapılan çalışmaların sonucunda artık dijital olarak da görülebiliyor. 41 haritaya dair detaylara ulaşabileceğiniz, asırlar öncesinden detayları keşfedebileceğiniz dijital scan’lere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.