Dünyanın ilk “dev robot düellosu”, Japonya’da gerçekleşti

Bilim kurgu filmlerinde sıklıkla gördüğümüz dev robotların savaşı gerçek oldu. Amerikalı MegaBots Inc. ve Japonya’dan Suidobashi Heavy Industry ekiplerinin yarattığı devasa robotlar karşı karşıya geldi.

Her biri tonlarca ağırlıkta olan ve farklı güçlere ve silahlara sahip olan robotların düellosu öncesinde yapılan röportajlarda, yaratıcı ekiplerin ne denli iddialı olduğu görülüyor. Yıllarca süren çalışmaların sonucunda hayata geçirilen devasa robotların düellosu, gerçekten şaşkınlık verici görüntüleri ve darmadağın olan bir arenayı da beraberinde getiriyor.

Kendi yaratıcıları tarafından yönlendirilen devasa robotların Pacific Rim‘i andıran mücadelesini aşağıdaki The Giant Robot Duel videosundan izleyebilirsiniz.