Ece Kalabak’la bugün ALAN İstanbul’da açılacak yeni sergisi “Kambur” üzerine

Ece Kalabak’tan, bugün saat 19:00 itibariyle ALAN İstanbul’da görülebilecek yeni sergisi “Kambur” – “Hunchback”e dair birkaç yanıt aldık.

Röp: Ekin Sanaç

Dışavurumcu tarzda ve olağanüstü detaylarla işediği çalışmalarıyla insanı kendi dünyalarının içine çeken Ece Kalabak, “Kambur” – “Hunchback” isimli yedinci kişisel sergisini bugün ALAN İstanbul’da açıyor. 17 Haziran’a kadar izlenebilecek sergisi öncesinde, Ece Kalabak’tan birkaç yanıt aldık.

Kambur’da göstereceğin işler ne zaman ortaya çıkmaya başladı ve nasıl bir süreçte üretildi? Bu üretim sürecinin senin için belirleyicileri ve yol göstericilerini kısaca anlatabilir misin?

Kambur’un resimlerini 2011-2017 yılları arasında çizdim. Ruhsal ve fiziksel şartların yönettiği bir yokluk, bir bolluk içerisinde geliştiler. Bu üretim sürecinin tasması, büyük ölçüde zamanın elindeydi diyebilirim. Öfke, dirayet ve keder bu zamanın içindeki odak noktalarımdı.

Kambur’un bir araya gelişini daha önceki sergilerinden sana göre farklı kılan unsurlar neler?

Kambur oluşmadan önce bir bölümünü çizmiştim. Sonra araya 3-4 sene girdi ve geri dönüp serinin devamını getirdim. Önceki sergilerimde “arkası yarın” olmamıştı.

İşlerinde izlenebilen olağanüstü detaylı teknik Kambur’a can veren duygularla nasıl bir uyum sağlıyor?

Aralarındaki ilişkiler türlü türlü ve hep uyumlu olduklarını söyleyemem.