Efsanevi İngiliz aktör John Hurt, 77 yaşında hayatını kaybetti

The Elephant Man, Midnight Express, V For Vendetta, Tinker Tailor Soldier Spy ve nice filmde unutulmaz performanslara imza atmış olan İngiliz aktör John Hurt, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Altın Küre Ödüllü aktör, 2015 yılından bu yana pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Son olarak Natalie Portman’lı Oscar adayı Jackie‘de karşımıza çıkan John Hurt, şu sıralar çekim ve prodüksiyon aşamaları devam eden ve önümüzdeki aylarda vizyona girecek dört filmde daha rol almıştı.

Kariyeri boyunca oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de birçok karaktere hayat veren John Hurt, 1970’lerin kült animasyonu Watership Down, BBC dizisi Merlin ve anlatıcı olarak yer aldığı Dogville gibi birçok yapımda seslendirmen olarak yer aldı. 2012 yılında İngiltere sinemasına katkılarından dolayı BAFTA Ödül Töreni’nde Hayat Boyu Başarı Ödülü’yle onurlandırılan John Hurt’ün söz konusu törende yaptığı konuşmayı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.